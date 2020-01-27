Обновленный Mitsubishi ASX выходит в продажу

Фото: Mitsubishi

Презентация обновленного кроссовера Mitsubishi ASX состоялась в ноябре прошлого года на автовыставке в Гуанчжоу. В этот же день был дан старт приему предварительных заказов на «паркетник», а сегодня, 27 января, автомобиль вышел в официальную продажу в Китае. Напомним, что в Россию обновленный ASX приедет уже в апреле этого года.

Рестайлинговый «паркетник» для российского рынка будет поставляться напрямую из Японии. Технические характеристики и комплектации кроссовера назовут ближе к запуску этой модели в реализацию, но уже сейчас известно, что в моторную гамму нового ASX войдут 1,6- и 2-литровые атмосферные двигатели на 117 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку первому составит 6-скоростная МКПП, а второму – вариатор.

Фото: Mitsubishi

Стоимость базовой комплектации обновленного Mitsubishi ASX в «Поднебесной» стартует с отметки в 99 тысяч 800 юаней или 890 тысяч рублей по текущему курсу. Сколько будет стоить реформенный кроссовер в России, пока неизвестно, но за дореформенные «паркетники» сейчас просят от 1 миллиона 249 тысяч рублей.