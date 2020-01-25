Обновленный Hyundai Santa Fe получит новую оптику

Фото: KCB

Компания Hyundai «выкатила» на испытания обновленную версию своего популярного кроссовера Santa Fe. Накануне фотографии тестового прототипа, облаченного в плотный камуфляж, появились на страницах южнокорейского издания «KCB».

Полноценно рассмотреть дизайн нового вседорожника из-за камуфляжа не получится, но можно заметить, что автомобиль оснащен абсолютно новой головной оптикой. В целом же внешний облик кроссовера будет подогнан под внедорожник Palisade.

Несмотря на сохранение платформы, Hyundai максимально модернизировала новый Santa Fe, как ранее сделала с новым Grandeur, а также увеличила его колесную базу, которая стала ближе по размерам к Palisade.

Техническое оснащение автомобиля пока держится в секрете, но ожидается, что кроссовер получит несколько типов силовых агрегатов, как обычные бензиновые и дизельные ДВС, так и гибрид/плагин-гибрид установки.