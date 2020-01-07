Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ

Компания Hyundai подтвердила скорый выход в продажу в России обновленных версий кроссовера Creta и седана Solaris. Новинки от южнокорейского автопроизводителя должны появиться в продаже до середины текущего года.

Первым на российском авторынке появится рестайлинговый Solaris, тестовая сборка которого уже ведется на мощностях предприятия бренда в России. Четырехдверка должна добраться до дилеров в феврале-марте. Затем планируется появление в продаже Hyundai Creta.

Технически обе модели не изменятся. Переменам подвергнется только их внешний облик. Седан, как и раньше, будет предлагаться с бензиновыми моторами на 1,4- и 1,6-литра, а кроссовер – с 1,6- и 2-литровыми двигателями (передний и полный привод). То же самое касается и трансмиссий: выбрать можно будет между 6-ступенчатой МКПП и 6-диапазонным «автоматом».