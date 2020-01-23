Новый Toyota Harrier может перевоплотиться в Venza

Фото: Toyota

Компания Toyota представит в этом году четвертое поколение модели Harrier. Согласно информации, опубликованной рядом японских СМИ, позже новинка дебютирует и на других рынках помимо Японии, где сменит название.

Накануне местное издание Mag-X опубликовало фотографию с фрагментом кузова нового Harrier, судя по которой автомобиль получит головную оптику в фирменном стиле марки.

Фото: Mag-X

Ожидается, что кроссовер спроектируют на платформе последней генерации RAV4 (TNGA-K), но чтобы немного развести две эти модели Harrier получит 7-местную версию, в то время как «РАВ4» бывает только 5-местным.

Под капот новинки планируется установка 2-литрового атмосферного двигателя. Будет у кроссовера и гибридная версия на базе 2,5-литрового мотора, а также 2-литровый турбомотор, которого нет у нового RAV4.

Основным рынком для кроссовера выступит Япония, однако также сообщается о планах появления этой модели в Северной Америке, где новинку назовут Venza. Кроме того, кроссовер может добраться и до китайского рынка.

Напомним, что модель Toyota Venza выпускалась в период с 2008 по 2015 год. Кроссовер продавался и в России.