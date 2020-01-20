Новый кроссовер Renault: опубликовано первое изображение

Информация о том, что компания Renault готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер под заводским индексом HBC появилась еще в 2019 году. Накануне в Сети появилось первое рендерное изображение этой модели, которое дает первые понятия о том, как будет выглядеть новый «паркетник» от французов.

Компьютерная визуализация автомобиля была сформирована дизайнерами с учетом шпионских фотографий кроссовера в камуфляже, сделанных в прошлом году.

Новый Renault HBC разработан на модернизированной платформе CMF-A от компактвэна Renault Triber. Длина составит менее четырех метров, что позволит вписаться в льготную налоговую ставку на главном для новинки рынке – в Индии. «Паркетник» оснастят фирменной радиаторной решеткой и 2-этажной головной оптикой. Интерьер кроссовера скорее всего будет выполнен в стиле его «родственника» Triber, но получит ряд отличий в виде другой передней панели с «парящим» дисплеем мультимедийной системы.

Под капот новинки установят 1-литровый турбированный двигатель на 95 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Привод – только передний.

Презентация нового кроссовера Renault состоится в феврале в рамках автосалона Auto Expo в Нью-Дели. Продажи стартуют в середине этого года.