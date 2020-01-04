Новый кроссовер Kia Seltos не доедет до Европы

Несмотря на смысл своего названия кроссовер Kia Seltos, получивший имя в честь Кельта – мифического прародителя одноименного народа, которые в древние времена проживал в Западной и Центральной Европе, до «Старого Света» не доберется. С таким заявлением выступил глава европейского офиса «Киа» – Эмилио Эррера.

Напомним, что в России новый Kia Seltos, который уже примеряет на себя звание будущего лидера сегмента SUV, появится в этом году, а в 2019 году он вышел на рынки Южной Кореи и Индии, где мгновенно стал бестселлером. Что касается Европы, то там представлять кроссоверную линейку Kia продолжат только более крупные модели: Sportage и Sorento.

Более того, помимо Seltos европейцы не дождутся и пятой генерации Kia Optima. Официальные причины такого решения держатся в секрете, но являются вполне логичными – с учетом всеобщей моды на кроссоверы спрос на крупные седаны в «Старом Свете» постепенно падает.