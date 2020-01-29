Новый Kia Rio X-Line сфотографировали в Петербурге

Фото: Drive2/Lexx2604

Пользователь портала «Drive2» с ником «Lexx2604» заснял на дорогах Санкт-Петербурга обновленный Kia Rio X-Line. Опубликованные фотографии могут говорить о том, что появление в продаже рестайлингового универсала уже не за горами.

Замеченный в Северной столице автомобиль был облачен в камуфляжную пленку, нанесенную как на переднюю часть кузова, так и на заднюю. Судя по всему, основные перемены в дизайне реформенной модели произойдут именно там.

В салоне тестового Rio X-Line, по словам очевидцев, передняя панель оказалась закрыта, поэтому можно предположить, что изменится и она.

Напомним, что официальный дебют нового Kia Rio X-Line состоялся осенью 2017 года. Автомобиль предлагается в России с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, известными по обычному седану Rio. Мощность агрегатов составляет 100 и 123 лошадиные силы.

В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат». Стоимость базовой комплектации Rio X-Line составляет от 889 тысяч 900 рублей.