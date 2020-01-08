Новый Hyundai Grandeur вышел в продажу

Компания Hyundai объявила о начале приема заказов на обновленную версию своего флагманского седана Grandeur два месяца назад. Накануне стало известно, что первые «товарные» автомобили наконец-то добрались до дилерских центров марки в Южной Корее.

Напомним, что модель Grandeur от Hyundai также известна под другим названием – «Azera». Автомобиль является самым большим седаном в линейке южнокорейской компании. Актуальная генерация 4-дверки была представлена в 2016 году.

Габариты рестайлинговой версии этой модели оказались следующими: длина – 4990 мм (+60 мм), размер колесной базы – 2885 мм (+40 мм).

От дореформенной модификации новый Grandeur 2020 отличается наличием других бамперов и иной формы капота. Кроме того, четырехдверка может похвастаться новой крышкой багажника и решеткой радиатора, а также другими светодиодными фонарями, объединенными горизонтальной полосой между собой.

В интерьере бизнес-седана была улучшена шумоизоляция, а в списке оснащения появились системы экстренного торможения при езде задним ходом и предотвращения бокового столкновения при проезде перекрестков.

В моторной линейке вместо базового 2,4-литрового мотора GDI на 190 лошадиных сил появился новый атмосферный 2,5-литровый агрегат Smartstream с комбинированным впрыском топлива. Связку ему составляет 8-диапазонный «автомат».

Как и для предшественника, для нового Hyundai Grandeur 2020 доступна гибридная силовая установка на базе 2,4-литрового двигателя, сочетающиеся с 8-скоростной автоматической трансмиссией. Её мощность равна 200 лошадиным силам. Также в линейке этой модели по-прежнему входит 3-литровый газовый V6 на 235 «сил» с 6-ступенчатой АКПП, а также 3,3-литровый 290-сильный «атмосферник» с 8-диапазонным «автоматом».

Стоимость рестайлингового Hyundai Grandeur составляет от 32 миллионов 940 тысяч вон, что при пересчете на российскую валюту составляет 1 миллион 770 тысяч рублей по текущему курсу. За дореформенный седан в Южной Корее просили от 31 миллиона 120 тысяч вон или 1 миллион 650 тысяч рублей.

Продавать Hyundai Grandeur в России не будут. Вместо этой модели нашим покупателям предложат аналог этой модели из линейки Genesis.