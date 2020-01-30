Новый дешевый кроссовер Renault Kiger «засветился» на тестах

Renault Kiger. Фото: Power Stroke

Компания Renault вывела на тестовые испытания новый бюджетный кроссовер HBC. По предварительной информации, серийная версия этой модели получит название Renault Kiger. Накануне в Сеть «утекло» первое «живое» фото автомобиля.

Новый Renault Kiger спроектирован на модернизированной архитектуре CMF-A. На этой же «тележке» был построен новый компактвэн Renault Triber.

Кроссовер, длина которого составит менее 4 метров, получит уникальную светодиодную головную оптику с C-образными дневными ходовыми огнями, заимствованными у концепт-кара Renault Symbioz.

Интерьер Renault Kiger, судя по всему, получит дизайн, выполненный в стиле его собрата по платформе Triber, но новинка обзаведется рядом небольших изменений, таких как другая передняя панель и «парящий» дисплей мультимедийной системы.

Приводить в движение новый бюджетный кроссовер Renault будет 1-литровый турбированный мотор на 95 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

Презентация серийного Renault Kiger состоится в начале февраля на автомобильной выставке в Нью-Дели (Auto Expo-2020). До дилеров в Индии кроссовер, сборка которого также будет вестись в этой стране, доберется в середине 2020 года, а к 2021 году отправится покорять глобальный рынок.