Новый бюджетный кроссовер Renault вновь засняли на тестах

Фото: Power Stroke PS

Компания Renault планирует представить свой новый бюджетный кроссовер уже в феврале на автовыставке в Нью-Дели (Auto Expo). Первым рынком для новинки выступит Индия, где реализация этой модели стартует во второй половине текущего года.

Официальное название автомобиля пока неизвестно, но ранее эта модель активно именовалась в прессе заводским индексом HBC. «Паркетник» разработан на удлиненной версии архитектуры CMF-A, на которой спроектирован 7-местный компактвэн Triber.

Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки, сделанные в ходе её тестов на общественных дорогах. Несмотря на плотный камуфляж заметно, что автомобиль получит общий стиль экстерьера, похожий на дизайн модели Kwid, а не соплатформенного Triber. Кроссовер оснастили 2-ярусной головной оптикой, а его длина составляет менее 4 метров, чтобы вписываться в индийские налоговые льготы.

Renault HBC

По информации местных СМИ, под капот кроссовера установят 1-литровый бензиновый 3-цилиндровый агрегат на 95 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Привод – только передний.

Сборкой «паркетника» займется предприятие Renault в Индии. На рынке этой страны новый кроссовер французов будет конкурировать с Hyundai Venue и Maruti Suzuki Vitara Brezza. Цены на новинку пока не объявлены.