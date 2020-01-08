Новый Audi Q9 выйдет в конце 2020 года

Компания Audi готовит две новые модели, одна из которых может дебютировать уже в конце нынешнего года, а вторая – следующего.

Как пишут наши коллеги из издания AutoBild первая новинка от концерна из Ингольштадта – кроссовер Q9 – будет представлена в конце 2020 года.

Автомобиль получит три ряда сидений для того, чтобы успешно конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а также может обзавестись и высокопроизводительной версией RS, мощность которой составит 592 лошадиные силы.

Кроме того, согласно последним слухам, Audi также готовит модель TT в 4-дверном кузове, которая придет на смену автомобилям A3 Sportback и A5 Sportback. Эта новинка должна появиться до конца 2021 года.