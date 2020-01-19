Новое поколение Hyundai Creta ставит рекорды продаж

Пока на российском авторынке продают первое поколение кроссовера Hyundai Creta в Китае активно скупают вторую генерацию этой модели, известной для покупателей «Поднебесной» под индексом ix25.

Согласно информации, опубликованной китайском офисом «Хендэ», объем продаж нового Hyundai Creta/ix25 за декабрь составил более 8 тысяч 500 единиц, что является рекордным показателем для этой модели и на 38% выше, чем было зафиксировано годом ранее.

Напомним, что дизайн второй генерации Hyundai Creta/ix25 кардинально отличается от предшественницы. «Паркетник» получил габаритную каскадную радиаторную решетку, 2-ярусную оптику и 2-секционные задние фонари, объединенные горизонтальной светодиодной полосой повторителя стоп-сигнала.

В интерьере новинки появилась виртуальная приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем «а-ля Тесла» и усеченное рулевое колесо в стиле спортивных машин.

Приводит в движение кроссовер для китайского авторынка 1,5-литровый атмосферный агрегат, выдающий 115 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор. Позже в продажу поступит версия этого «паркетника», оснащаемая 1,4-литровым турбомотором на 140 «сил». В паре с ним будет работать 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации нового Hyundai Creta/ix25 в КНР начинается от 109 тысяч 800 юаней или 985 тысяч рублей по текущему курсу.