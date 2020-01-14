Новая Toyota RAV4 сходу побила собственный рекорд продаж в РФ

Согласно информации, опубликованной отечественным офисом компании Toyota, новое поколение кроссовера RAV4, вышедшее в продажу в России в конце 2019 года, сходу побило все собственные рекорды месячных продаж в стране. Объем реализации нового «РАВ4» за декабрь прошлого года составил 4 тысячи 964 единицы, что является лучшим показателем для этой модели за все время. Суммарно же, с ноября 2019 года, когда кроссовер вышел на российский авторынок, дилеры продали 8 тысяч 389 единиц этой модели.

Самой популярной комплектацией нового RAV4 в России за первые два месяца продаж стала версия «Комфорт», в которой кроссовер оснащается 2-литровым двигателем, вариатором и системой полного привода. Доля продаж такой модификации составила 30% от общего числа реализованных машин этой модели, что в количественном эквиваленте составляет 2 тысячи 411 автомобилей.

Напомним, что стоимость нового Toyota RAV4 в РФ начинается от 1 миллиона 756 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию кроссовера просят 2 миллиона 661 тысячу рублей.