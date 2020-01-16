Новая Lada 4×4 NG выйдет в продажу не раньше 2023 года

Проект нового поколения Lada 4×4 NG (New Generation) постепенно обзаводится новыми подробностями. Так, согласно информации издания «Drom», выход внедорожника в продажу состоится не раньше 2023 года, в то время как презентация предсерийного образца этой модели запланирована на 2021 год.

Новая генерация знаменитого отечественного внедорожника будет спроектирована на французской архитектуре CMFB-LS от Renault-Nissan-Mitsubishi, которая должна позволить инженерам не только сохранить, но и улучшить в определенной степени внедорожные характеристики нынешней Lada 4×4. Эта же «тележка» должна выступить в качестве базы для нового поколения Lada XRay, кроссовера Datsun RD4 и еще одного кроссовера этой японской марки, пока известного под кодовым названием HHA.

По последним данным, новая Lada 4×4 NG получит особый вариант трансмиссии с «понижайкой» – не просто «раздатку», а пристыкованный к коробке передач планетарный понижающий редуктор с передаточным отношением 1,625.

Серийная сборка нового поколения Lada 4×4 должна стартовать в 2022 году.