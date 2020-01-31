Новая Hyundai Sonata с мотором 2.0 MPI вышла в продажу в РФ

Компания Hyundai объявила о старте продаж на российском авторынке восьмой генерации седана D-класса Sonata, оснащенной 2-литровым двигателем MPI на 150 лошадиных сил. Напомним, что ранее «Соната» была доступна для покупателей нашей страны только с 2,5-литровым двигателем Smartstream MPI.

Согласно информации, полученной от представителей пресс-службы Hyundai в РФ, все новые Sonata с 2-литровым мотором сочетаются с 6-скоростной автоматической коробкой передач. Автомобили предлагаются в трех комплектациях под названиями: Classic, Comfort, Style, а также с пакетом Smart Sense.

В список базового оснащения четырехдверки входят: светодиодные фары ближнего и дальнего света, интегрированные светодиодные ДХО, 2-зонный «климат», передние и задние «парктроники», аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

В зависимости от уровня комплектации для автомобиля доступны: комбинированная отделка сидений кожа-ткань, камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), беспроводное зарядное устройство, новый навигационный комплекс и многое другое.