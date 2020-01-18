«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Сообщество в социальной сети «Вконтакте» под названием «Русский автомобиль» опубликовало фотографии несостоявшегося рестайлинга советского внедорожника «Нива», который мог произойти в начале 90-х. В ходе его автомобиль мог получить заметно другой дизайн, но в итоге внешне эта модель не меняется уже более 40 лет.

По выложенным снимкам видно, что в ходе несостоявшегося обновления советская «Нива» усилиями специалистов дизайн-центра «ВАЗа» могла получить существенные перемены в экстерьере как спереди, так и сзади. Передняя часть выставочного образца внедорожника отличалась от классической «Нивы» другими фарами, решеткой радиатора и бампером, а корма – вертикальными фонарями и доходящей до бампера дверцей багажника, которые в итоге появились на модернизированной модели в 1993 году.

По опубликованным фотографиям также заметно, что при формировании внешнего облика рестайлинговой «Нивы» дизайнеры «ВАЗа» вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х годов, такими как Mitsubishi Pajero L040 и Toyota Land Cruiser J60. По крайней мере, на «Ленд Крузер» прототип обновленной «Нивы» сильно похож своими передними фарами.