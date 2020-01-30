Nissan закрывает два завода и массово увольняет сотрудников

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Неожиданный спад продаж ввёл компанию Nissan в кризисную ситуацию. Чтобы решить текущие проблемы, фирма приняла решение о радикальном сокращении издержек.

Пока это официально неподтверждённая информация. В сети она появилась от нескольких инсайдеров. Они сообщили информационному агентству о том, что автомобильный производитель собирается закрывать сразу два завода и сократить более 4 тысяч сотрудников. Это позволит компании снизить расходы в среднем на 4.4 миллиарда долларов уже к 2023 году.

Помимо этого, фирма планирует пересмотреть доступный ассортимент и снять с выпуска менее популярные модели, а также сократить количество комплектаций. Сотрудников же планируется сокращать не только в Европе, но и в Америке. Должны существенно уменьшиться расходы на маркетинговые кампании.

Источник сообщает, что в компании сейчас ситуация «просто ужасная». О планах по сокращению издержек совету директоров было рассказано ещё в конце осени прошлого года. Но, только сейчас эти данные были раскрыты.