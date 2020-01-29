Названы самые ликвидные автомобили в России

Mazda CX-5. Фото: Mazda

Показатель ликвидности является одним из важнейших при покупке как подержанного, так и нового автомобиля. Журналисты аналитического агентства «Автостат-Инфо» назвали список лучших автомобилей по остаточной стоимости, рассмотрев 87 массовых и 75 премиальных моделей выпуска конца 2016 года.

Согласно результатам исследования, самыми ликвидными за 3 года оказались корейские автомобили, сохраняющие 78,13% начальной стоимости. На втором месте идут «японцы» с показателем ликвидности в 73,96%. ТОП-3 замкнули российские автомобильные марки – 70,69%.

Самой ликвидной моделью спустя три года эксплуатации назван Hyundai Solaris – 89,69% остаточной цены. На втором месте расположилась Mazda CX-5 – 87,43%. Третьим и четвертым стали Kia Rio и Hyundai Creta с показателями в 87,32% и 87,5%.

В премиальном сегменте самыми ликвидными стали японские бренды (70,73%), европейские (67,67%) и американские (67,67%).

Наименее теряющим в цене спустя 3 года со старта эксплуатации назван Volvo V40 Cross Country – 87,98%. Вторым назван Audi Q7 (83,4%), третьим – Lexus RX (81,41%), а четвертым и пятым – Audi TT и Volvo S60 Cross Country (81,36% и 79,72% соответственно).