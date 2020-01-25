Названы самые частые ошибки при мойке автомобиля

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Поддержание автомобиля в чистоте – залог долговечности его лакокрасочного покрытия. Но существует ряд заблуждений и ошибок, которые автолюбители часто допускают в попытках эксплуатировать чистую машину.

Первое популярное заблуждение – грязь сохраняет ЛКП автомобиля, защищая его от коррозии. В действительности все не совсем так, поскольку несколько слоев грязи, песка и пыли могут наоборот усложнить процесс мойки, а также оставить неприятные последствия на кузове. Кроме того, реагенты, которыми активно посыпают дороги в больших городах при долгом нахождении на кузове наоборот вызывают усиленную коррозию.

Ряд водителей часто забывает и о том, что в условиях жаркой погоды при нагретом кузове необходимо дать ему остыть хотя бы 10-15 минут. Мойка автомобиля с раскаленным солнцем кузовом из-за перепада температур может привести к появлению микротрещин на ЛКП.

Нередко автомобилисты пренебрегают и процессом сушки после мойки, а также не спешат смазывать резиновые уплотнители в дверных проемах. Эта ошибка чревата тем, что машина быстро вновь станет грязной, а зимой при заморозках можно и вовсе не суметь открыть двери автомобиля, которые попросту примерзнут.

Последней популярной ошибкой названа мойка подкапотного пространства без привлечение профессионалов, что порой приводит к повреждению узлов и отказу некоторых агрегатов автомобиля.