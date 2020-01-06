Названы новинки от Skoda для России на 2020 год

Пресс-служба компании Skoda назвала список новых моделей марки, которые выйдут в продажу в России в 2020 году. Узнать список новинок от «Шкоды» для РФ удалось журналистам портала «РГ».

По данным «Российской газеты», в текущем году в России чешский автопроизводитель начнет реализацию трех моделей: нового кроссовера Karoq, рестайлингового лифтбэка Rapid, а также четвертой генерации семейства Octavia.

Первыми новинками от Skoda 2020 году станут «паркетник» Karoq и лифтбэк Rapid, которые должны выйти в продажу уже в первом квартале.

Кроссовер «Карог» на первых порах будет предлагаться покупателям в двух исполнениях – Ambition и Style, комплектуемых 1,4-литровым турбированным двигателем TSI и 8-скоростной АКПП. Стоимость автомобиля составит от 1 миллиона 515 тысяч рублей. Позже в продажу поступят модификации с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатой МКПП, а также 1,4-литровым турбомотором TSI и 7-диапазонным «роботом» DSG.

Обновленный лифтбэк Rapid будет доступен с тремя вариантами двигателей: 1,6-литровым атмосферным агрегатом на 90 и 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровым турбомотором на 125 «сил». В качестве трансмиссий предложат 6-скоростные «автомат» и «механику» плюс 7-диапазонный «робот», который будет доступен только в связке с турбированным агрегатом. Стоимость должна остаться прежней – от 829 тысяч рублей.

Наконец, последняя новинка 2020 года от Skoda для России – четвертая генерация Octavia, представленная в ноябре прошлого года, должна получить под капот прежние двигатели. Среди них значатся 1,6-литровый атмосферный MPI с 6-диапазонным «автоматом» и «механикой», а также 1,4-литровый турбомотор TSI c 8-скоростным АКПП. Цены и комплектации на новую «Октавию» объявят ближе к её старту продаж.