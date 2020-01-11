Названы новинки от Mercedes-Benz для РФ на 2020 год

Отечественный офис компании Mercedes-Benz назвал список новинок, которые выйдут в продажу в России в 2020 году.

Первой новой моделью штутгартцев, которая появится в РФ в июне, станет 7-местный компактный кроссовер GLB, вместе с которым примерно в этот же период года в России дебютируют купеобразный кроссовер GLE Coupe второй генерации и электрический «паркетник» EQC.

В июле 2020 года в продажу поступит новый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Цены и комплектации новых моделей «Мерседес-Бенц» в России будут объявлены ближе к их запуску в реализацию в стране.