Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Наступивший, 2020 год, несмотря на сложности на российском авторынке может стать одним из самых богатых на новинки в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники). Эксперты портала «Российская газета» назвали 12 новых кроссоверов, которые появятся в нашей стране в этом году.

Пожалуй главной новинкой в сегменте SUV для России является корейский кроссовер Kia Seltos, который будут собирать на заводе в Калининграде. Автомобиль оснастят атмосферными моторами на 1,6 и 2-литра, а также 1,6-литровым турбодвигателем. В качестве трансмиссий будут предложены МКПП, классический «автомат» «робот» и вариатор. Привод – как передний, так и полный.

Вслед за более компактным собратом на российский авторынок выйдет новое поколение Kia Mohave, производством которого также займется предприятие «Автотор». Технических изменений ждать не стоит. Приводить в движение новый Mohave будет прежний 3-литровый «дизель» на 250 лошадиных сил, работающий в связке с 8-скоростной АКПП.

ТОП-3 замыкает еще один кореец – Hyundai Palisade, который должен занять в модельном ряду «Хендэ» место Grand Sande Fe. В России новинка должна получить 2 двигателя на выбор: 3,8-литровый бензиновый агрегат на 295 л.с. и 2,2-литровый дизельный мотор на 150 «сил». Трансмиссия – исключительно 8-диапазонный «автомат». Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. Дебют Hyundai Palisade в России запланирован на вторую половину 2020 года.

Среди других кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году, названы: слегка обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.