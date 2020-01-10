Названы цены на самый мощный Volkswagen T-Cross

Volkswagen назвал цены на самую мощную модификацию своего кроссовера T-Cross, которая стала доступна для покупателей из Великобритании. Приобрести версию этого «паркетника», оснащенного 1,5-литровый турбированным бензиновым мотором на 150 лошадиных сил можно уже сейчас в рамках предзаказа.

В новом исполнении кроссовер T-Cross от Volkswagen получил прибавку в максимальной скорости до 200 километров в час. С новым 150-сильным мотором, работающим в связке исключительно с 7-диапазонным «роботом» DSG, с места до первой «сотни» немецкий «паркетник» разгоняется за 8,5-секунды.

Стоимость новой версии VW T-Cross 1.5 TSI с пакетом SEL начинается с отметки в 24 тысячи 910 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей. За максимальное исполнение R-Line покупателям придется заплатить 26 тысяч 810 фунтов или 2 миллиона 200 тысяч рублей.