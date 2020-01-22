Названа возможная цена кроссовера DFM AX4 для России

Компания Dongfeng в скором времени пополнит свой модельный ряд в России новым компактным кроссовером AX4. Автомобиль должен выйти на рынок в первом квартале 2020 года.

Китайский «паркетник» получил сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) еще весной 2019 года. В моторную линейку новинки войдут 1,6-литровый атмосферный двигатель на 117 лошадиных сил и 1,4-литровый турбомотор на 133 «силы». Связку обоим составит 5-ступенчатая МКПП или 6-скоростной «робот». Привод – только передний.

Накануне организаторы премии «Автомобиль года в России» неожиданно раскрыли возможную цену этого кроссовера, который указан в качестве номинанта в категории «Компактные внедорожники».

Согласно условиям конкурса, каждый автопроизводитель должен указывать стоимость своего представителя, что сделала и DFM. Судя по этим данным, цена кроссовера составит от 999 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей с учетом всех маркетинговых предложений.