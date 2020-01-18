Названа дата презентации нового Toyota TJ Cruiser

Компания Toyota назвала предварительную дату презентации нового кроссовера, спроектированного на базе концепт-кара TJ Cruiser. Официальный дебют автомобиля состоится в мае 2020 года.

Напомним, что прототип кроссовера Toyota TJ Cruiser был представлен в 2017 году на международной автовыставке в Токио (Tokyo Motor Show-2017). Автомобиль спроектирован на платформе TNGA. Длина новинки составляет 4300 мм, ширина – 1755 мм, высота – 1620 мм. Размер колесной базы – 2750 мм.

Кросс-вэн выделяется среди других моделей в своем классе удобной трансформацией 4-местного салона, который при необходимости можно превратить в ровный пол, позволяющий перевозить грузы длиной до трех метров.

Информации о техническом оснащении серийного TJ Cruiser пока нет. Концептуальная версия этой модели комплектовалась гибридной силовой установкой, работающей на базе 2-литрового атмосферного двигателя и электромотора. Привод может быть как передним, так и полным.