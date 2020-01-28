Названа цена спортивной 175-сильной Lada Vesta Sport R1

Директор ООО «Lada Sport» Владислав Незванкин, присутствовавший 19 января на ежегодной «Рождественской Гонке Чемпионов», рассказал о том, сколько будет стоить гоночная Lada Vesta Sport R1. Таким образом, выход спорт-версии «Весты» в продажу – теперь подтвержден официально.

По словам топ-менеджера «АвтоВАЗа», цена такого автомобиля составит около 2 миллионов рублей, что примерно на 1 миллион рублей дороже обычной «Весты Спорт».

Напомним, что гоночные автомобили Lada Vesta Sport R1 комплектуются 1,6-литровым двигателем, мощность которого увеличена со 106 лошадиных сил до 175 «сил».

Автомобиль отличается от стандартной «Весты Спорт» наличием кулачковой трансмиссии, модернизированной подвески, в которой были заменены на более жесткие спортивные пружины и установлены газонаполненные амортизаторы, пишет «Лада.Онлайн».