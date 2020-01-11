МВД опубликовало статистику аварийности за прошлый год

В прошлом году было зафиксировано более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей транспортных средств. И это только согласно официальной статистике, собранной на основе выписанных административных постановлений.

Как и в 2018 году, одними из самых распространённых стали нарушения скоростного лимита, а также проезд на красный сигнал светофора. Помимо этого, участились случаи несоблюдения разметки на дорожном полотне. Много штрафов было выписано за непристегнутые ремни безопасности и отсутствие шлемов для мотоциклистов. Немало наказанных среди автомобилистов, которые имели чрезмерную тонировку стёкол.

Согласно недавно проведённому социологическому опросу, чаще всего водители получают штрафы именно за нарушение скорости движения. Поэтому, весьма вероятно, что в этом году примут закон, который увеличивает степень ответственности за такое нарушение.