Модель Toyota Venza может вернуться в продажу

Компания Toyota может вернуть в модельную линейку свой неформатный кроссовер Venza, который был снят с производства в 2017 году.

Как пишет издание «TFLnow», в руководстве японского автоконцерна рассматривают возможность возвращения модели Venza в качестве гибридного автомобиля, который будет конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.

В качестве силового агрегата для возрожденного Toyota Venza выступит установка от гибридных версий Toyota RAV4 и Highlander. У последнего, например, отдача мотора составляет 320 лошадиных сил, а пару ему составляет АКПП в связке с подключаемым полным приводом. Официальные представители «Тойота» пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Напомним, что с российского авторынка Toyota Venza ушла в 2016 году. Кроссовер предлагался с 2,7-литровым бензиновым мотором на 185 лошадиных сил, сочетающимся с АКПП, а также передним или полным приводом. За автомобиль просили от 2 миллионов 190 тысяч рублей.