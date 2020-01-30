Mitsubishi тестирует Outlander нового поколения

Фото: Дром

В компании Mitsubishi рассказали о том, что новая генерация популярного автомобиля будет официально показана уже во второй половине текущего года.

В сети было опубликовано несколько фотографий Outlander в новом поколении. На фотографиях машина покрыта плотным слоем камуфляжной плёнки. Однако, некоторые особенности рассмотреть всё-таки удалось. Так, стало понятно, что светотехника автомобиля будет во многом перекликаться с решениями, которые были показаны при демонстрации концептуального автомобиля Engelberg Tourer.

В основе кроссовера будет положена новая платформа. Помимо этого, габариты нового автомобиля будут значительно больше, чем размеры актуального. Технические характеристики паркетника пока держатся в тайне. Однако, уже известно, что среди основных моторов фирма предложит и модификацию, оснащённую плагин-гибридной установкой.