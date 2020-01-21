Mitsubishi рассказала о своих новинках для России

Представители японской марки сообщили о том, что уже до конца текущего года на отечественном рынке появятся две новые модели автомобилей.

Как оказалось, первым в серии станет паркетник модели ASX. Его старт продаж ориентировочно начнётся в середине весны текущего года. Отметим, что сами автомобили будут привозить напрямую из Японии. Под капотом кроссовера будет работать мотор на 1.6 литра с мощностью в 117 лошадиных сил, который сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней. Альтернативным вариантом станет двигатель на 2 литра с мощностью в 150 лошадиных сил, который сочетается с вариаторной установкой.

В зависимости от выбранной комплектации, покупатель паркетника сможет насладиться работой климат-контроля, камерой заднего вида, креслами с подогревом и инновационной системой мультимедиа.

Второй новинкой для России станет автомобиль Pajero Sport. Этот внедорожник будет продаваться с силовыми агрегатами на бензине и на дизеле. Комплектация будет широкой, включая несколько ассистентов для водителя, возможность дистанционного управления системой мультимедиа, обогрев передних кресел и многое другое.