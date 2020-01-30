Mercedes-Benz выпустит мощный электрокар

Фото: Motor1.com

Представители немецкой компании сообщили о том, что в будущем году они представят общественности новый электрокар. Речь идёт о модели EQS.

Серийная машина будет построена на базе концептуальной модификации с аналогичным названием, которая впервые была показана ещё во Франкфурте в прошлом году. Однако, большинство стилистических решений всё-таки будут переняты от актуального седана S-класса.

Электрокар Mercedes-Benz будет оснащаться двумя электрическими двигателями, которые будут располагаться на передней и задней осях. Общая отдача силовой установки составит 400 лошадиных сил. Автомобиль будет комплектовать аккумулятор с ёмкостью в 90 кВт/ч, что позволит ему иметь автономность вплоть до 500 километров. Сколько будет стоить новинка и каковы точные сроки выпуска электрокара – пока не сообщается.