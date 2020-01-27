Mercedes-Benz V-Class попал под отзыв в России

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Стало известно о том, что автомобили модели Mercedes-Benz V-Class попали под кампанию по отзыву на территории Российской Федерации. Всего речь идёт об 151 экземпляре минивэнов, которые сошли с конвейера в прошлом году.

Эту информацию озвучили не только официальные представители бренда, но и дилеры. Если вы не уверены, что ваш автомобиль соответствует условиям отзыва, достаточно просто посетить сайт профильного ведомства и ввести там ВИН-код своей машины.

Сообщается, что причиной отзыва стал возможный дефект систем подушек безопасности. Дело в том, что пластиковая крышка самого эйрбэга в процессе раскрытия может нанести человека травму. Напомним, что в прошлом году фирма уже проводила аналогичную кампанию относительного минивэнов. При этом, причиной были те же самые проблемы. Но на тот раз ситуация касалась всего 23 автомобилей.