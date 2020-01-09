Mazda представила новую версию родстера MX-5

Японская Mazda анонсировала выход в продажу в Великобритании новой версии родстера MX-5, первая генерация которого появилась в 1989 году.

Автомобиль в спецсерии под названием GT Sport Tech Grade получит два варианта двигателей: 1,5-литровый агрегат на 132 лошадиные силы и 2-литровый мотор SkyActiv-G, выдающий 184 лошадиные силы мощности. Последняя силовая установка стала более эффективной, что прямым образом сказалось на динамике автомобиля. Отныне MX-5 в модификации GT Sport Tech Grade с 2-литровым мотором разгоняется за 6,5-секунды до первой «сотни».

Приобрести спецверсию родстера MX-5 от Mazda в Великобритании можно будет в двух вариантах кузова – кабриолет и фастбэк.

В список оснащения автомобиля вошли: система автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, а также контроля полосы движения. Кроме того, новинка получила камеры кругового видеообзора и систему контроля «слепых» зон.

Автомобиль уже доступен для предзаказа в Великобритании. Его стоимость начинается от 23 тысяч 795 фунтов стерлингов или 1 миллион 900 тысяч рублей по текущему курсу.