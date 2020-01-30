Mazda готовит конкурента Toyota Supra с индексом RX-9

Mazda RX-9. Фото: Motor1

Компания Mazda рассматривает возможность вывода в продажу нового спорткара, который станет преемником знаменитой модели RX-8, снятой с производства в 2012 году. Как пишет японское издание Jalopnik со ссылкой на собственные источники, новинка от «Мазды» получит название RX-9 и будет конкурировать с Toyota Supra.

Но в отличие от RX-8 новый RX-9 не получит роторного двигателя. Вместо него приводить в движение спорткар будет рядный бензиновый V6 с турбонаддувом.

Новый двигатель «Мазды» будет построен в рамках технологии SkyActiv, которая сейчас применяется на всех моделях японской марки. Мощность агрегата должна составить от 350 до 400 лошадиных сил.

Получится ли у Mazda откусить кусок пирога от популярности возрожденной Toyota Supra, пока сказать сложно, но если автомобиль все-таки выйдет в продажу, то определенно станет одной из самых интересных новинок компании из Хиросимы. Вот только без роторного мотора будет ли это прежний RX?