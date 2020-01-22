Maserati готовит «бунтарские» авто

Представители люксовой итальянской марки рассказали о выходе новой лимитированной версии автомобилей, которые входят в серию Edizione Ribelle. Всего в продажу поступит только 225 экземпляров премиальных машин.

Речь идёт про такие модели, как 100 Ghibli S Q4, 100 Levante S и 25 Quattroporte S Q4. Особенностью серии является предоставление возможности владельцу машины наконец-то выделиться на фоне остальных. Все авто получили невероятно глубокий чёрный окрас кузова, декоративные элементы украшены тёмным хромом, в комплектацию входят колёсные диски на 20 дюймов, а также оригинальные молдинги. Систему выхлопа дополняют чёрные патрубки.

Салоны машин лимитированной серии получат восхитительную отделку из двухцветной кожи, а изюминку дополняет контрастная прострочка. В базовой модификации доступен обогрев руля, передних сидений, а также дверные доводчики. Сколько будет стоить такая шикарная новинка – пока не сообщается.