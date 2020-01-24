Lucid готовится к премьере электрокара Air

Фото: autosalon.by

Компании Lucid менее трёх лет, но она уже успела прославиться на весь мир за счёт своих весьма амбициозных планов. Так, стало известно, что в скором времени фирма представит свой электрокар, который составит конкуренцию Tesla Model S.

Электрифицированная модель Air получит аккумулятор с ёмкостью в 75 кВтч. Электромотор будет иметь мощность в 395 лошадиных сил. На одном заряде авто сможет проехать до 400 километров. Базовая версия будет стоить 52 тысяч 500 долларов. Более того, все желающие уже могут оформить предварительный заказ на новинку.

В полноприводной модификации электрокар получит сразу два мотора с мощностью в 1000 лошадиных сил. Для их питания будет установлена батарея с ёмкостью в 130 кВтч. В такой модификации средний запас хода составит 645 километров. А до первой сотни авто сможет разогнаться всего за 2.5 секунды. Максимальная скорость движения составляет 378 километров в час. А значит, фирме Lucid удалось превзойти Tesla, так как Model S хоть и имеет аналогичную динамику, но максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.