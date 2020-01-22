Lexus хочет выпустить особенный GX Overland

Компания Lexus рассказал о своём новом автомобиле, который на данный момент представлен лишь в статусе концепта.

Речь идёт про специальную версию внедорожника GX, который получил приставку к названию «Overland Concept». Особенностью машины является её адаптация к агрессивным условиям эксплуатации в условиях «дикого» отдыха.

Там, машина получила специальные грязевые покрышки, лифтованную подвеску, силовые бампера, мощную защиту днища, а также закреплённую на крыше палатку. Чтобы машина могла преодолевать значительные преграды на дороге, был увеличен дорожный просвет.

В салоне автомобиля преобладают детали из алюминия и дерева. Обшивка выполнена красной кожей. В базовую модификацию входит аудиосистема с 17 динамиками. Помимо этого, машина оснащена камерами панорамного обзора, а также несколькими ассистентами для водителя. Под капотом был установлен стандартный мотор на 4.6 литра с мощностью в 301 лошадиную силу, в сочетании с коробкой автомат на 6 ступеней.