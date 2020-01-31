Land Rover «бэби-Дефендер» показали на рендерах

В Сеть утекли первые рендеры возможной новой модели компании Land Rover, которая расположится в модельной линейке марки на ступень ниже Defender.

По предварительной информации, компактный внедорожник может дебютировать уже в следующем году, а его стартовая стоимость составит от 25 тысяч фунтов стерлингов или 33 тысячи долларов (2 миллиона 87 тысяч рублей по текущему курсу).

Созданием рендеров новой модели британского автоконцерна занимался независимый художник Деяно Христов. На изображениях автомобиль выглядит брутально и футуристично, но не теряя гармонию, присущую внедорожникам Land Rover.

Информации о том, как будет называться новый внедорожник, пока нет. В интернете автомобиль окрестили «бэби-Дефендер»