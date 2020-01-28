Lamborghini Sian FKP 37 запатентовали в России

Фото: Motor1.com

В профильной базе данных появилась новая патентная документация относительно шикарного автомобиля модели Lamborghini Sian FKP 37. Помимо этого, там появились изображения ожидаемого суперкара.

Напомним, что премиальный автомобиль работает за счёт гибридной силовой установки, в которую входит электродвигатель в сочетании с бензиновым силовым агрегатом на 6.5 литров. Общая отдача гибридной установки составляет 820 лошадиных сил. Мотор сочетается с коробкой роботизированного типа на 7 ступеней.

Показатели динамики суперкара впечатляют. До первой сотни с места машина может разогнаться всего за 2.8 секунды. При этом, максимальна скорость движения была ограничена показателем в 350 километров в час. Сообщается, что всего с конвейера выйдет только 63 экземпляра таких суперкаров. И сколько из них будет доступно для россиян, а также, каков будет ценник новинок – пока не сообщается.