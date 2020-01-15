Lamborghini не приедет в Женеву

Несмотря на ожидания энтузиастов, люксовый бренд Lamborghini не приедет на Женевский автосалон.

Компания Lamborghini сообщила о том, что в марте она не посетит профильную автомобильную выставку. Как оказалось, все презентации новинок будут проходить только на специально спланированных для этого мероприятиях. Пока что нет никакой информации о том, какие именно машины будут показаны в этом году. Однако, ходят слухи, что сейчас фирма сосредоточилась на выпуске электрифицированного транспорта.

Независимые эксперты отметили, что марка вполне может себе позволить пропустить крупный автосалон, так как за прошлый год компания добилась значительных успехов. Всего было реализовано более 8 тысяч автомобилей и это на 43 процента больше, чем в 2018 году.

Отметим, что положительная динамика продаж наблюдается и на рынке России. Там спрос на кроссоверы бренда «превысил ожидания». Сейчас в компании работают над тем, чтобы все желающие могли получить новинку как можно быстрее.