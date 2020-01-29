Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны

Фургон Granta. Фото: Lux Form

Компания «Люкс-Форм» из Москвы разработала для грузовых пикапов ВИС-2349 и ВИС-2346 (Lada 4×4) универсальные модульные настройки, позволяющие в зависимости от версии превратить автомобили во внедорожные грузовые фургоны, рифрижераторы, фудтраки и даже кемперы.

Самым дешевым вариантом является стандартный промтоварный фургон на платформе Lada Granta. За него нужно заплатить 1 миллион 120 тысяч рублей. Объем кузова такого автомобиля составит 6,4 кубометра.

Длина машины равна почти пяти метрам, а длина самой надстройки – 2 метра 347 метров, а за счет наличия рундука над кабиной, в ней можно перевозить относительно габаритные грузы – до трех метров. Грузоподъемность такой «Гранты» составляет 690 кг, а для «Нивы» – 550 кг.

Стоимость внедорожного фургона на базе «Нивы» в базовом варианте оснащения равна 1 миллиону 139 тысячам 388 рублям.

Напомним, что стандартные автомобили ВИС собираются партнером «АвтоВАЗа», компанией «ВИС-Авто».