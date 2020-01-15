Купе-кроссовер Jetour X70 Coupe от Chery вышел в продажу

Китайская автомобильная компания Chery вывела на местный авторынок свой новый купеобразный кроссовер под брендом Jetour. Автомобиль получил название X70 Coupe и уже доступен для покупателей во всех дилерских центрах марки в «Поднебесной» в шести комплектациях.

Предшественник этой модели – кроссовер Jetour X70 – поступил в продажу в КНР еще летом 2018 года, а спустя несколько месяцев дебютировала его «заряженная» модификация X70S. Теперь в линейке этого семейства есть еще и купеобразный кроссовер X70 Coupe.

Длина новинки составляет 4750 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1710 мм, а размер колесной базы равен 2745 мм. От обычного X70 версия с индексом Coupe отличается более покатой крышей, другой решеткой радиатора, наличием тонированных колесных дисков, затемненной оптикой, другими бамперами и светодиодными ДХО.

Под капот купе-кроссовера устанавливаются 1,5- и 1,6-литровый турбированные двигатели, выдающие 156 и 197 лошадиных сил мощности. Связку первому составляют 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «робот», а второму положен исключительно 7-скоростной преселективный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Стоимость новинки начинается от 91 тысячи юаней или 811 тысяч рублей. За максимальный вариант исполнения просят 129 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 150 тысяч рублей по текущему курсу.