Кроссовер Mazda CX-30 может не добраться до России

Компания Mazda временно отказалась от планов по выводу на российский авторынок своего кроссовера CX-30, который должен был занять место на ступень ниже CX-5. Как стало известно изданию «РГ», причиной этому является повышение ставок утилизационного сбора с нынешнего года.

Напомним, что в конце 2019 года модель CX-30 получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего начать её продажи в России, но не гарантирующий появление того или иного автомобиля в итоге в реализации.

Предполагалось, что кроссовер будет поставляться в РФ напрямую с завода «Мазды» в японской Хиросиме. Автомобиль должен был получить под капот безальтернативный 2-литровый атмосферный двигатель SkyActiv-G, выдающий 150 лошадиных сил мощности, а также «механику» или «автомат» на выбор. Привод мог быть как передним, так и полным.