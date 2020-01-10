Кроссовер Kia Seltos готов к выходу на российский рынок

Компания Kia анонсировала скорый выход на российский авторынок своего нового кроссовера Seltos.

Согласно информации, опубликованной в видеоролике на официальном канале Kia Motors Russia в Youtube, перед запуском этой модели в продажу в РФ автомобиль прошел ряд специальных испытаний, в ходе которых были воспроизведены различные условия эксплуатации в российских условиях.

В тестах принимали участие эксперты НАМИ, которые подтвердили готовность нового Seltos к нашим дорожным условиям не только с точки зрения ходовых качеств, но и других важных параметров, таких как: устойчивость к коррозии, перепадам температур и повышенной влажности.

Напомним, что продажи нового Kia Seltos должны стартовать уже в первом квартале этого года. Кроссовер будет доступен для российских покупателей с тремя бензиновыми двигателями на 121-177 лошадиных сил в зависимости от выбранной версии, а также с четырьмя вариантами трансмиссий: 6-ступенчатой МКПП, 6-диапазонной АКПП, бесступенчатым вариатором и преселективным «роботом» с двойным сцеплением.

Пока известна стоимость только одной комплектации этой модели – Luxe, в которой кроссовер получит под капот 2-литровый 149-сильный агрегат MPI с вариатором и передним приводом. Составляет она от 1 миллиона 349 тысяч рублей.