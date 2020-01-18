Кросс-вэн Mitsubishi Xpander обновился

Японская автомобильная марка Mitsubishi приступила к производству обновленной версии своего кросс-вэна Xpander. Сборка новинки осуществляется на мощностях предприятия бренда в Малайзии.

Напомним, что продажи кросс-вэна Mitsubishi Xpander стартовали в конце 2017 года. Автомобиль доступен для покупателей большинства стран АСЕАН, где эта модель пользуется отличным спросом.

В ноябре 2019 года в реализацию поступил Xpander Cross – 7-местный автомобиль, созданный на базе модели Xpander, но превосходящий его по габаритным размерам.

Теперь же в продажу выходит слегка обновленная версия Xpander и Xpander Cross, которая отличается от дореформенной наличием другой радиаторной решетки, модернизированных бамперов и других колесных дисков.

Техническое оснащение автомобилей осталось без изменений. Обе версии Xpander комплектуются безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем на 105 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП или 4-диапазонным «автоматом». Привод – только передний.

Стоимость базового Mitsubishi Xpander составляет при пересчета на российскую валюту по текущему курсу 950 тысяч рублей.