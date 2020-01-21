Китайский седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации в РФ

Китайский седан Geely Emgrand 7 больше не продается в одной из комплектаций, которая была доступна ранее для российских покупателей. Отныне в гамме этой модели значится четыре варианта исполнения, в то время как раньше их было пять.

Комплектацией, которая больше не доступна в России, является версия «Комфорт», оснащенная 1,8-литровым двигателем и МКПП. Теперь 4-дверка Emgrand 7 от Geely продается с 1,8-литровым мотором, сочетающимся только с бесступенчатым вариатором. Младший 1,5-литровый мотор доступен исключительно с 5-ступенчатой «механикой».

Стоимость комплектации Geely Emgrand 7 «1,5 МТ Комфорт» составляет от 829 тысяч 990 рублей. За версию «1,8 CVT Комфорт» просят на 70 тысяч рублей больше. Покинувшая гамму комплектаций модификация «1,8 МТ Комфорт» продавалась за 879 тысяч 990 рублей.

Напомним, что базовая версия этой модели доступна для российских покупателей за 765 тысяч рублей. В «топовом» варианте исполнения Emgrand 7 оценен в 930 тысяч рублей.