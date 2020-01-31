Китайский GAC готовит конкурента Renault Arkana

Китайская автомобильная марка GAC назвала предварительную дату появления в продаже нового купеобразного кроссовера GS4 Coupe. Автомобиль дебютирует на китайском авторынке уже в марте этого года. Напомним, что до конца этого года GAC планирует привезти в Россию обычную версию этой модели – GS4.

Что касается купе-кроссовера, который пока будет продаваться только на местном для компании рынке, то его длина составит 4,5 метра. По дизайну автомобиль будет сильно напоминать недавно вышедший в продажу в РФ купеобразный кроссовер Renault Arkana.

Автомобиль оснастят 1,5-литровым турбированным мотором на 169 лошадиных сил, связку которому составит 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – только передний.

Стоимость купе-кроссовера GAC GS4 Coupe для «Поднебесной» уже известна. Она составит от 89 тысяч 800 юаней или 816 тысяч рублей по текущему курсу.

По предварительным данным, за обычную версию кроссовера GS4 в России с приездом этой модели в нашу страну будут просить от 1 миллиона 300 тысяч рублей.