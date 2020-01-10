Китайский аналог новой Chevrolet Captiva стал роскошнее

Кроссовер MG Hector, выпускаемый совместным предприятием General Motors и SAIC для китайского авторынка, получил новую, роскошную модификацию.

Новая версия получила приставку «Plus» к названию и отличается от обычного исполнения наличием более богатого оснащения, в которое входят: адаптивный «круиз» с системой распознавания дорожных знаков, система мониторинга «слепых» зон, помощник при экстренном торможении, бесключевой доступ в салон, а также камеры кругового видеообзора и панорамная крыша.

В интерьере версии MG Hector Plus, представляющего собой полную копию модели Chevrolet Captiva нового поколения, установлена новая мультимедийная система с большим 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем, а также сиденья с отделкой из натуральной кожи.

Приводит в движение кроссовер прежняя линейка двигателей. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 «сил» или 2-литровый «дизель» на 170 «скакунов». Связку первому составляет 6-ступенчатая МКПП или «робот», а второму – только «механика». Привод – только передний.

В продажу в «Поднебесной» кроссовер MG Hector Plus поступит в первом квартале этого года.