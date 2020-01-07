Китайские власти оштрафовали Toyota на 12,5 млн долларов

Китайское антимонопольное бюро наложило крупный штраф на компанию Toyota. Японскому автоконцерну, согласно решению местного суда, придется заплатить сумму в размере 12 миллионов 500 тысяч долларов, что эквивалентно 772 миллионам рублей по текущему курсу. Причина штрафа – стратегия автогиганта по реализации автомобилей Lexus в одной из провинций КНР.

Так, согласно информации, озвученной в суде, в период с 2015 по 2018 год руководство «Тойоты» установило рамки продажной и предпродажной стоимости для автомобилей бренда Lexus в провинции Цзянсу. Таким шагом компания ударила по автономии дилеров в плане ценовой политики, что также прямым образом отразилось и на покупателях.

Тем не менее, несмотря на серьезный штраф, стратегия Toyota дала результат. С учетом падения авторынка Китая продажи автомобилей Lexus за 11 месяцев 2019 года выросли на 21% –до 180 тысяч 200 новых автомобилей.

В китайском офисе Toyota сообщили, что признают и уважают решение суда, но комментировать полученный штраф не планируют.