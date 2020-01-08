Китайские Tesla уже получили первые покупатели

Несколько дней назад американский производитель рассказал о том, что им было передано ровно 15 автомобилей, собранных в Китае, первым покупателям. И это стало одним из самых важных этапов для самого бренда.

Другими словами, можно считать, что фирма успешно стартовала на крупнейшем автомобильном рынке мира. Руководитель компании неоднократно говорил о том, что развитие на территории Поднебесной для него приоритетное. Одновременно с этим, фирма не хочет сдавать свои позиции и на рынке Старого света. И не так давно стало известно, что Маск планирует начать строительство собственного завода в Германии, чтобы спрос европейских покупателей был удовлетворён.

Генеральный директор китайской производственной площадки сообщил о том, что, по его мнению, спрос на новые электрокары в Поднебесной будет высоким. Пока что в неделю удаётся выпускать около тысячи экземпляров, но ни одно авто надолго не задерживается на складе. Илон Маск же полагает, что уже течение этого года в Шанхае конвейер даст возможность собирать до 3 тысяч автомобилей в неделю.

Напомним, что старт завода в Китае фирма Tesla планировала провести только в наступившем году. Однако, строительство площадки и оформление всех необходимых бумаг значительно опередили график.